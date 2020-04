eBooKids du sartenais Damien Stevens : des livres gratuits pour parler du coronavirus aux enfants

Damien Stevens a lancé eBooKids.com , il y a presque 5 ans. eBooKids.com est devenu le leader mondial du livre en streaming pour enfants. (8 millions de livres lus).Chaque jour 100 000 livres sont lus sur eBooKids.com Ce site en 3 langues (Français, Anglais, Espagnol) permet aux enfants du monde de lire gratuitement et d'écrire des livres qui sont publiés gratuitement aussi."Nous avons rencontré un succès exceptionnel avec 3 livres sur le Coronavirus expliqué aux enfants et nous venons de publier une série sur les " Héros du quotidien ", soignants, pompiers, personnel de caisse, livreurs... " explique Damien Stevens."Nous essayons avec la rédaction d'être utiles à des milliers de personnes surtout en ce moment. "En effet, actualité sanitaire oblige, la plateforme de lecture numérique propose trois livres gratuits pour parler sereinement du Coronavirus aux enfants.Les livres numériques sont à lire sur ordinateur, tablette ou smartphone. Ils sont illustrés. Il suffit de tourner les pages virtuellement et d’activer si on le veut le mode audio.Les histoires sont courtes, quelques minutes suffisent pour les lire. L’important est de les commenter ensuite avec les enfants.Chaque livre est destiné aux enfants à partir de 3 ans. Ils sont une bonne façon de dialoguer avec les enfants en cette période anxiogène. Ils permettent de dédramatiser un peu la situation liée au Covid-19 et au confinement.Mais on peut retrouver, aussi, des histoires de pirates, de princesses, d’animaux…. Mais aussi des devinettes, des jeux… Des magazines pour les parents et des tas d’autres contenus utiles.