Zonza : interdiction temporaire de baignade dans le Cavu

La commune de Zonza annonce l’interdiction temporaire de la baignade sur le site de Pisciarone, sur la rivière du Cavu. Les analyses du 28 août 2025 ont révélé une contamination de l’eau.

Un affichage réglementaire est en cours de mise en place sur les abords du site. La mesure restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre. La municipalité indique assurer le suivi de la situation et informera la population de toute évolution.

Le site de Pisciarone se situe depuis le restaurant "Les 3 piscines" jusqu’à la Tyroliana.