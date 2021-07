Yves Bossuyt, nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Corte

Yves Bossuyt, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Allier, a été nommé sous-préfet de l’arrondissement de Corte, par décret du Président de la République en date du 16 juillet 2021.



Âgé de 49 ans, Yves Bossuyt avait pris ses fonctions dans l’Allier le 17 juin 2019 après avoir été nommé adjoint au Directeur de cabinet du préfet de la Région Grand Est, Directeur des sécurités à la préfecture du Bas-Rhin en 2019, Conseiller

d’administration, Directeur du Service Interministériel de protection et de défense civiles à

la préfecture du Bas-Rhin en 2014 et Secrétaire général de l’ARS d’Alsace, en 2010.





Il a également occupé les postes de Chef de projet pour le renouvellement du logiciel de paye et de gestion des carrières et de Directeur territorial, responsable du département systèmes d'information de la direction des ressources humaines à la communauté urbaine de Strasbourg entre 2005 et 2010.





Il prendra ses fonctions le 2 août 2021. Il succède à ce poste à Ronan Leaustic, nommé sous-préfet d’Arcachon.