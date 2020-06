Volotea lance neuf nouvelles lignes au départ de la Corse

MV le Mardi 2 Juin 2020 à 15:00

En Corse, ce sont 9 nouvelles liaisons qui seront lancées ce mois de juin vers les aéroports de Paris-Beauvais, Lyon, Rennes et Montpellier. La compagnie, qui a adapté son réseau pour proposer aux voyageurs davantage de liaisons domestiques depuis et vers les destinations estivales, annonce également avoir renforcé ses mesures d'hygiène et ses protocoles de sécurité pour protéger la santé de tous ses passagers et employés.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements