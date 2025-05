Volley-Ball. Le GFCA bat Fréjus au set en or et accède à la Ligue A

Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu autant de monde aux alentours du Palatinu. Une cohorte de voitures et de supporters se ruant vers l’enceinte ajaccienne pour cette finale de Ligue B tant attendue entre le GFC Ajaccio et Fréjus. Un gymnase plein à craquer et une ambiance rappelant les grandes heures du club ajaccien.

Malgré leur victoire nette et sans bavure en terre varoise, les Ajacciens voulaient rester prudents pour cette manche retour. Frédéric Ferrandez, le coach et Florian Lacassie, l’expérimenté capitaine avaient tous deux bien senti le danger et le début du match allait leur donner raison puisque Fréjus entamait sans pression la première manche. Et menait les débats dans une rencontre de haut niveau, (6-11), et (8-14). Mettant une grosse intensité au service, Fréjus faisait parler sa puissance (16-21) puis (19-23). Au terme d’une grosse débauche d’énergie, les Varois conservaient leur avantage et remporter le premier set (20-25). Dans le second set, le GFCA reprenait les devants mais se heurtait toujours à une coriace équipe varoise (9-6) puis (11-11). Les Varois inversaient même la tendance en milieu de set (14-16) puis (15-21) après un passage à vide des « Rouge et Bleu », commettant des erreurs inhabituelles. A la stupeur générale, Fréjus s’adjugeait le second set face à une apathique équipe ajaccienne.

Vexés, les Gaziers se reprenaient à l’entame de la 3e manche. Plus agressifs, plus tranchants et plus déterminés, les Ajacciens affichaient un visage totalement différent (9-3), (15-6). Fréjus prenait la foudre (18-7), (22-9) et faisait les frais du réveil gazier dans cette 3e manche. (25-14). Le 4eme set qui s’avérait capital pour la suite débutait sur un rythme toujours aussi soutenu et deux équipes au coude à coude (7-6). (12-9). (15-14). Mais, peu à peu, l’expérience des Ajacciens leur permettait de prendre les devants dans le money-time et de creuser l’écart pour le plus grand plaisir du Palatinu en folie (21-17) puis (23-19). Dans la liesse, le GFCA revenait à 2 manches partout (25-21). Il était écrit que tout se jouerait dans un des deux tie-break nécessaire pour départager les deux équipes. Pas le premier, remporté de haute volée par Fréjus (17-19) au terme d’un suspense insoutenable. Mais le set en or qui avait été si cruel la saison dernière face à Cannes et qui cette fois-ci souriait finalement au GFCA au bout du suspense (15-12).