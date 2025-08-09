Vizzavona : le PGHM de Corse sauve un randonneur disparu au cœur de la nuit

C'était le mercredi 6 août En début d’après-midi, notre équipe est engagée sur une intervention concernant deux jeunes hommes parcourant le GR20 du sud vers le nord. Ils sont passés par le Monte Renoso et souhaitent rejoindre le col de Vizzavona via Pinzi Corbini. Mais une erreur d’itinéraire les entraîne dans un secteur abrupt, et très vite, ils se retrouvent en sérieuse difficulté, prisonniers d’un dédale rocheux vertigineux.





Pour tenter de s’extraire de ce mauvais pas, ils n’ont d’autre choix que de se débarrasser de leurs sacs à dos, dont le poids les déséquilibre. Les sacs basculent dans le vide et s’écrasent une centaine de mètres plus bas. Les deux randonneurs parviennent à remonter vers un endroit plus sûr. L’un d’eux décide alors de redescendre rapidement pour récupérer les sacs. Mais quelques minutes plus tard, son camarade ne le voit plus, ne l’entend plus. Les appels restent sans réponse.



L’angoisse monte. Après de longues minutes de silence, le randonneur resté sur place, seul et inquiet, décide d’appeler les secours. Une équipe part de Borgo en hélicoptère. Les secouristes extraient le randonneur indemne et parviennent également à récupérer les sacs à dos au pied de la falaise. Mais du second randonneur, toujours aucune trace. Tout le monde craint le pire. L’hélicoptère Dragon 2B survole la zone, mais bientôt, la réserve de carburant impose un retour à la base. La nuit tombe.





À Ajaccio, une deuxième équipe se prépare avec Dragon 2A. L’objectif : se projeter sur zone et poursuivre les recherches, cette fois à l’aide d’un drone équipé d’une caméra thermique. L’appareil nous dépose en pleine falaise, sur une étroite vire suspendue au-dessus du vide. Sous nos pieds, la nuit est totale. Nous lançons quelques appels dans cet abîme noir. Et là… il nous semble percevoir une réponse. Lointaine. Fragile.



Au début, nous croyons à une illusion. Mais bientôt, nous confirmons : quelqu’un, quelque part, en bas, répond. L’espoir renaît, mêlé au doute : est-ce bien lui ? Dans quel état se trouve-t-il ? Impossible de communiquer clairement, la voix est presque inaudible. Il faut aller voir. Mais pour quitter notre perchoir, il nous faut l’hélico. Nous appelons Dragon 2A… qui est malheureusement cloué au sol par une panne. Coup de massue. L’escalade de nuit vers le plateau au-dessus prendrait des heures. En dernier recours, nous sollicitons 2B pour revenir terminer la mission. En attendant leur réponse, nous tentons de localiser plus précisément la source des appels grâce au drone et à sa caméra thermique. Mais soudain, plus rien. Silence complet. A-t-il continué à se déplacer, s’éloignant de nous ? Est-il tombé inconscient ? Nous n’avons aucun moyen de le savoir.





Toujours pas d’hélico. La fatigue s’installe. Nous nous résignons à passer la nuit sur notre vire. Vers deux heures du matin, enfin, Dragon 2B nous contacte : ils peuvent venir. Quelques minutes plus tard, nous sommes récupérés par treuillage et redéposés dans la zone d’où provenaient les cris. L’aéronef s’éloigne. Dans le silence de cette nuit d’été, un secouriste lance à nouveau des appels. Et, miracle, une réponse. Par radio le secouriste au sol guide l’hélico, un peu comme dans un jeu d’enfant – “tu chauffes, tu brûles” – mais ici, l'enjeu est majeur.. Nous répétons plusieurs fois l'opération et peu à peu, la cible se précise. Et enfin… nous le trouvons.



Treuillage. Identité confirmée : c’est bien lui. Vivant. Pas une égratignure. L’angoisse se dissipe, la joie prend sa place. Nous pensons à ses parents, qui ignorent encore la bonne nouvelle. Les cœurs sont légers, dans ces moments là on se dit qu'on exerce le plus beau métier du monde.