Visiter la Corse en bateau : comment faire ?

Sur la plateforme de réservation de bateaux Click&Boat, vous retrouverez un large choix de bateaux à votre disposition. Que vous optiez pour une location de voilier ou une ​ location catamaran corse , ​ vous pourrez longer les côtes abruptes de l’île et découvrir des recoins inaccessibles par la terre.





Pourquoi naviguer en Corse ?

Destination incontournable en France, aussi bien l’été que l’hiver, la Corse mérite bien son surnom d’île de Beauté. Ce petit diamant brut de la Méditerranée attire chaque année de nombreux navigateurs qui profitent de belles croisières le long du littoral corse. La Corse allie magnifiquement bien mer et montagne et enchante tant le marin d’eau douce venant pour la première fois explorer l’île de Beauté que le navigateur chevronné pour qui l’île n’a plus aucun secret.

Un des principaux avantages d’une visite de la Corse en bateau reste ce vent de liberté qui vous permet de voguer tranquillement le long des côtes abruptes. Le bateau est également une belle façon de redécouvrir l’île sous un œil neuf : au large, on prend du recul et tous les paysages s’embellissent davantage.