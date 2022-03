Violences conjugales : en grève de la faim à Bastia pour faire entendre sa voix

- Que vous est-il arrivé ?

- En 2010, j'ai fui mon domicile situé dans un petit hameau de Vallecalle car je subissais de la part de mon partenaire des violences psychologiques et physiques. Je me suis retrouvée seule sur la route. J'ai contacté la gendarmerie qui m'a demandé de faire constater les blessures par un médecin commissionné. J'avais pourtant déposé une quinzaine de plaintes, qui ont toutes été classées sans suite. J'avais averti car je craignais pour ma santé physique et mentale, mais aussi pour le bien de mon enfant. Le harcèlement a cependant continué en toute impunité. Malgré l'ordonnance de protection, mon agresseur me suivait, m'observait et a même pénétré mon logement. Forcée, j'ai du quitter la Corse. La déchirure fut immense car j'ai confié mon petit garçon, issu d'une première union, à son papa, pour ne pas l'entraîner dans ce tourment.





- Comment s'est passée votre arrivée sur le continent ?

-Je me suis débrouillée comme j'ai pu. Je n'ai pas été hébergée par une structure d'accueil. J'ai trouvé un modeste lieu de vie en échange de services. J'ai cumulé de multiples emplois pour subvenir à mes besoins alimentaires et hygiéniques. Je n'avais aucune couverture sociale. Après décision de justice, je devais percevoir de la part de l'auteur de mes agressions, un devoir de secours, que je n'ai jamais reçu. J'ai porté plainte pour abandon de famille mais celle-ci n'a pas abouti. Malgré les traumatismes subis, je me suis concentrée sur une formation professionnelle dans le social pour pouvoir acquérir un meilleur avenir et retrouver une stabilité pour le bien de mon fils. Grâce à celle-ci, j'ai bénéficié d'une bourse de 400€. Quand un certain apaisement s'est profilé, la boule au ventre, qui ne m'a jamais quitté, j'ai pu regagner la Corse et ma famille.





- Qu'attendez-vous de cet acte ?

- Je survis depuis 12 ans et j'arrive au bout de ma patience. Je suis épuisée. Je ne veux plus subir. Je demande tout simplement que mes droits soient appliqués. Et que ce calvaire s'arrête. J'entame donc cette grève de la faim et j'irai jusqu'à mon dernier souffle tant que l'on ne m'aura pas entendu et que cette affaire soit jugée. Je croule sous les procédures. J'ai rédigé une cinquantaine de courriers aux élus, au Ministère de la Justice, à Monsieur le Bâtonnier, à Monsieur le Procureur de la République. En vain. Même si je suis soutenue, je suis éreintée. Je suis marquée à jamais par ce qui m'est arrivé. En février, j'ai déposé une nouvelle plainte, qui a été classée sans suite avec pour motif "éléments insuffisamment caractérisés". Alors je me questionne. Faut-il des décès pour que cela soit caractérisé ? Je me bats pour mon histoire mais également pour toutes les autres victimes qui subissent des violences atroces. Et surtout pour encourager la parole et casser les préjugés car ces actes touchent toutes les sphères de la société.