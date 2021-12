Vin : en Haute-Corse la production en baisse de 10 % en 2021

Dans chaque région, les services déconcentrés de la statistique agricole produisent annuellement des estimations précoces de production viticole. Celles-ci sont réalisées de fin juillet à fin octobre, par enquête, auprès des professionnels du secteur et sont réévaluées chaque mois. Au niveau national, les vignobles suivis en conjoncture couvrent environ 98 % de la production. Pour la Corse, seul le département de la Haute-Corse est concerné par cette opération, rassemblant environ 90 % de la production régionale et présentant l’avantage d’être relativement concentré : importante cave particulière et 4 caves coopératives qui représentent 75 % de la production totale du département et 90 % des IGP (Indication géographique protégée). Le secteur étant beaucoup plus diffus et hétérogène en Corse-du-Sud, la production de ce département est consolidée en aval grâce aux déclarations de récolte





Toujours selon les mêmes sources, les raisons de cette baisse de production de vins en Corse, « en l’absence d’aléas sanitaires importants, sont à rechercher dans les manifestations de plus en plus fréquentes et hétérogènes du réchauffement climatique : pluviométrie atone avec sécheresse estivale particulièrement marquée, mais aussi gels localisés au printemps ». Conséquence de ces dérèglements climatiques, des dates de vendanges de plus en plus aléatoires. Mais si la quantité est en baisse, la qualité sera de mise selon les viticulteurs.



Pour l’AGRESTE en 2021, la production de vins AOP (hors vins doux naturels, serait de 88 727 hl soit – 4,3% par rapport à 2020. Concernant les vins doux, hausse de 4,6%, avec 473 hl. Pour les vins IGP :212 500 hl soit -8,8%. Enfin les autres vins (dont les sans IGP) représentent 17 500 hl soit une baisse de 33,5% "Si le contexte sanitaire du vignoble est resté globalement satisfaisant tout au long de la campagne, ce sont des aléas climatiques particulièrement marqués aux différents stades végétatifs qui caractérisent le millésime 2021 : le gel tardif d’avril, phénomène rarissime en Corse par son ampleur, a particulièrement touché le terroir de Patrimonio" estime L'AGRESTE.





Entre pertes sèches et croissance ralentie, le vignoble corse a dû attendre la fin du printemps et le début de l’été pour rattraper le retard végétatif, grâce à des conditions climatiques plus favorables. L’AGRESTE souligne que le très fort déficit hydrique de l’ensemble de la campagne, cumulé aux chaleurs intenses de l’été, ont considérablement affaibli les rendements. Si les baies sont moins charnues, les jus moins importants en volume, ils sont cependant de belle qualité en termes d’acidité et de concentration.





Dans ce contexte de changement climatique l’AGRESTE indique que les vendanges n’ont démarré que fin août en Corse, s’étalant jusqu’à début octobre, en raison des maturités hétérogènes de nombreuses parcelles.

Avec 319 000 hectolitres, la production viticole en Haute-Corse est nettement plus faible que celle du millésime précédent, -9,4 %, mais en conformité avec la moyenne des récoltes des cinq dernières années.

Selon une enquête de la DRAF, les cépages Vermentinu et Sciaccarellu ont été particulièrement impactés par cette baisse de rendement avec des grappes petites et peu de jus, contrairement au Niellucciu, moins touché.





Comme souvent en année de volumes modérés, ce sont les vins sans appellation qui enregistrent les plus fortes baisses sur un an, -33 %, souligner encore l’organisme de statistique. « Les vins en indication géographique protégée, qui représentent les deux tiers de la production, se comportent comme l’ensemble de celle-ci : -9 % sur un an, de même niveau que la moyenne des cinq dernières années. L’ensemble des volumes AOP, s’il recule de 4 % par rapport à 2020, reste au-dessus de cette moyenne quinquennale avec +3,5 %.