Vilayet Saint-Dominique de Bastia : un collectif citoyen pour respecter la volonté du légataire ?

Vilayet Saint-Dominique, un site situé sur les hauteurs de la ville, et toujours en vente plus de cinq mois après sa mise sur le marché, fait encore parler de lui. Le bien appartient au centre hospitalier de Bastia, qui a lancé une procédure de vente au mois de décembre 2024. À l’époque, la décision avait notamment suscité une première réaction du PCF, qui n'avait pas manqué d'exprimer ses inquiétudes sur l’avenir de ce site dont beaucoup de Bastiais ignorent jusqu'à l'existence.

Pourtant…

Composé d’un terrain de 11 870 m² et d’une surface bâtie de 850 m², le Vilayet Saint-Dominique avait été légué le 20 août 1910 à l’hospice civil de Bastia par Aimé Sisco, alors responsable de la compagnie des transports maritimes à vapeur à Marseille.

Lors de sa mise en vente, le PCF avait rappelé que ce bien immobilier “provient d’un legs testamentaire avec l’obligation de satisfaire à un objet social et non lucratif”. Un point sur lequel le parti insiste encore. “Il y a d'abord le respect de ce que le légataire a signifié au moment où il a fait le legs à l'hospice. Aimé Sisco a fait ce legs avec une demande et une volonté de maintenir ce lieu dans la sphère sociale, et c'est la raison pour laquelle le bien est revenu à l’hôpital de Bastia”, explique Michel Stefani, secrétaire régional du Parti communiste en Corse.



Pour lui, le site présente un intérêt qui dépasse sa seule valeur immobilière. “Il y a un parc relativement important et arboré, et un bâti de plus de 800 m². C’est un élément du patrimoine de la ville et de la Corse, et il mériterait quand même d’être préservé.” Michel Stefani évoque également le fait que ce bien pourrait être vendu “à la découpe”, c’est-à-dire séparé en plusieurs lots, ce qui, selon lui, irait à l’encontre de la cohérence et de l’intérêt global du site. “Ce choix ne fait qu’aggraver le risque de voir la volonté du légataire détournée dans une opération privée possiblement spéculative”, déclare-t-il. Contacté, le centre hospitalier de Bastia n’a pour le moment pas répondu à nos sollicitations.