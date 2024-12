Bastia : le Vilayet Saint-Dominique de Cardu est en vente

Construit vers 1880 par Aimé Sisco de retour de Tunisie , d’inspiration orientale, le Vilayet est la contraction de villa et vilayet, qui est une entité administrative de la Turquie, venant de l’arabe willaya. Il est situé dans un parc magnifique abritant une Chapelle Turque, visible depuis la route, seul exemple de "folie" existant en Corse.

, "

"

Le 20 août 1910, Aimé Sisco, responsable de la compagnie des transports maritimes à vapeur, à Marseille, signe un testament olographe par lequel il lègue la nue-propriété de son patrimoine en Corse à l'hospice civil de Bastia : un terrain à Cardo, entièrement clôturé, planté de magnifiques palmiers, un ensemble bâti comprenant plusieurs maisons d'habitation et une tour, agrémenté d'un jardin oriental datant du milieu du XIXe siècle, ainsi qu'une une chapelle surmontée d'un croissant de lune et d'une croix.De l'aveu de Catherine Milletle Vilayet Saint-Dominique est un endroit unique. De la route, on ne l'aperçoit que par bribes. Il a quelque chose de burlesque en mêlant à loisir un bric-à-brac de souvenirs de voyages lointains: éléments médiévaux, balustrades de chalet suisse, plafonds décorés, bassin de poissons exotiques sans poissons exotiques, turqueries, pièces religieuses, restes d'une végétation luxuriante et sophistiquée.C'est tout cela, situé sur la route inférieure de Cardo. avec un terrain de 11870 m2 et une surface bâtie de 850 m2, régulièrementsquatté et dégradé, que le centre hospitalier de Bastia met en vente et demande à toute personne intéressée de se manifester, avant le 6 janvier midi, auprès de la direction du Centre hospitalier à l’adresse suivante : direction@ch-bastia.fr. Le PCF de Corse s'est aussitôt manifesté pour rappeler que ce bien immobilier "provient d’un legs testamentaire établi en 1910 par Aimé Sisco avec l’obligation de satisfaire à un objet social et non lucratif" et que, dans cette optique, il interpellait à la fois le centre hospitalier de Bastia ainsi que l'office foncier de Corse afin qu'il préempte en vue "d'y réaliser des programmes immobiliers à vocation sociale".Et pourquoi ne pas accompagner le tout d'une belle réalisation du bâti de cet endroit que beaucoup de Bastiais regretteront, sans doute, de ne pas avoir connu avant ?