Viggianello : un véhicule criblé de balles, des traces de sang…


La rédaction le Vendredi 23 Janvier 2026 à 16:39

Un véhicule sans occupant, présentant plusieurs impacts de balles, a été découvert tôt ce vendredi matin à Viggianello, près de Propriano. Selon les premières constatations, le véhicule aurait été atteint par quatre à cinq projectiles, dont l’un a traversé l’appui-tête côté conducteur. La porte passager était ouverte lors de la découverte.



Le véhicule a été retrouvé sans aucun occupant. À l’intérieur, les enquêteurs ont relevé quelques gouttes de sang sur le tableau de bord. En revanche, aucune trace ou indice n’a été observé aux abords immédiats du véhicule.

Alertée dans la matinée, la gendarmerie a rapidement sécurisé le secteur afin de permettre les premières constatations. Les investigations ont été confiées à la brigade de recherches de Sartène et à la section de recherches d’Ajaccio..
Des exploitations de police technique et scientifique sont actuellement en cours expliquait vendredi après-midi Nicolas Septe, procureur de la République d'Ajaccio.
À ce stade de la procédure, toutes les pistes sont envisagées, indique le parquet d’Ajaccio.




