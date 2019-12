Viggianello : les intercommunalités adhérentes du Syvadec réitèrent leur demande de déblocage

Le communiqué du Syvadec

Le blocage de l’accès au site d’enfouissement de Viggianello empêche tout traitement des déchets résiduel en Corse depuis le 8 novembre dernier.

Nous rappelons que ce site public, financé par l’ensemble des intercommunalités de Corse, dispose de toutes les autorisations techniques, environnementales et administratives pour traiter les déchets produits en cette fin d’année et jusqu’à l’été 2020.



Face à ce blocage, le Syvadec a mis en place avec les intercommunalités les mesures d’urgence nécessaires afin d’éviter une rupture totale du service de collecte des ordures ménagères qui aurait eu des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques pour la Corse. Toutes les presses à balles disponibles en Corse ont été mobilisées et les balles sont entreposées sur les sites du Syvadec ainsi que sur des sites étanchés et aménagés à cet effet.



Nous alertons fortement sur le surcoût financier considérable de ces mesures d’urgence, de l’ordre de 35 000 € par jour de blocage, auquel se rajoutent les coûts d’aménagement des sites d'entreposage des balles. S'il se prolongeait jusqu'à la fin de l'année 2019, ce blocage coûterait plus de 3 M€ aux contribuables insulaires, ce qui correspond à une majoration de 10% de la facture du traitement des déchets. Au cas où le blocage persisterait pendant le mois de janvier, il faudrait rajouter 2,4 millions d’euros à la facture payée par les intercommunalités et leurs contribuables.



Chacun peut comprendre que, dans ces conditions, la mise en balle ne peut constituer un moyen pérenne de gestion de nos déchets, et que les intercommunalités ne peuvent s’engager à prolonger ces mesures d’urgence au-delà de la fin de l’année 2019.



Dans ce contexte, nous prenons acte positivement de la délibération de la communauté de communes du Sartenais Valinco Taravo qui propose les pistes d’une sortie de crise.



Les élus de l’ensemble des intercommunalités adhérentes réitèrent solennellement leur demande de déblocage du site, et rappelle leur disponibilité pour participer à une réunion urgente avec toutes les parties prenantes de ce dossier, afin de trouver les conditions d’une levée rapide du blocage et d’une sortie de crise globale dans l’intérêt de la Corse.