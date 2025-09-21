Vidéo - Pas de finale pour Matilda à The Voice Kids mais…

CorseNetInfos
La rédaction le Dimanche 21 Septembre 2025 à 09:16

Nelly, Charlotte, Matilda et Melody-Rose ont fait revivre, samedi soir sur TF1 les années 80, avec leur reprise du titre "Forever young" d'Alphaville. Dans un décor de cirque magique, les quatre jeunes artistes ont uni leurs voix pour offrir au public de The Voice Kids un moment poétique, sous les yeux fiers de leur coach, Patrick Fiori. qui, après Albert, a amené Charlotte en finale. Mais il n'a pas manqué de saluer comme il convient la performance de la petite porto-vecchiaise. Regardez



Matilda (à gauche) boit les paroles de Patrick Fiori
