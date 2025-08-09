Vescovato – Un feu périurbain rapidement maîtrisé, une personne grièvement brûlée

CorseNetInfos
C.-V. M le Samedi 9 Août 2025 à 13:05

Un incendie s’est déclaré ce samedi vers 11h30 en zone périurbaine sur la commune de Vescovato. Le sinistre a été rapidement maîtrisé grâce à l’intervention de moyens déployés en détachement préventif.
Une personne, gravement brûlée, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers du SIS et une équipe du SAMU 2B. La victime a ensuite été évacuée par Dragon 2B, l’hélicoptère de la Sécurité civile vers le centre hospitalier de Bastia.
Il s’agit d’un homme de 71 ans.
Au total, six véhicules de lutte contre les feux de forêts et de secours à personne, mobilisant seize sapeurs-pompiers, ainsi que trois équipes du SAMU étaient présents sur les lieux.
