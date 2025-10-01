Vers la fin de la grève des gardes des pharmacies en Corse ?

Dans l’attente de la publication de l’arrêté de suspension au JO



Les dernières annonces de Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre, ont, semble-t-il, convaincu les principaux syndicaux, même si plusieurs points restent toujours en discussion : « Ce qui est moins bien, c’est la baisse des prix des médicaments, actée ces derniers jours par le CEPS (Comité économique des produits de santé). Mais, si le Gouvernement tient ses engagements, nous devrions suspendre cette grève des gardes dès ce mardi soir. Pour le moment, c’est encore le flou total. On attend les actes après les paroles », explique Sandrine Leandri. L'arrêté ministériel actant la suspension de la baisse des remises pour trois mois, devrait être publié lors des prochaines heures au Journal Officiel.



D’autre part, le Premier ministre a également promis le "renforcement " de l'offre de soin de proximité "grâce à l’accompagnement de missions de santé publique dans 900 pharmacies rurales et plus globalement dans les territoires fragiles". Matignon précise que la mise en œuvre de cet accord " fera l'objet d'un suivi régulier".