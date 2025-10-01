Vers la fin de la grève des gardes des pharmacies en Corse ?

Les pharmacies de Corse étaient en grève des gardes de nuit, jours fériés et dimanche, depuis le 1er juillet 2025.
« C’est plutôt une bonne nouvelle mais nous restons sur nos gardes et dans l’attente d’une officialisation de ces annonces ». Sandrine Leandri, la présidente de l’USPO de Corse, ne veut pas crier victoire trop vite après les annonces de Sébastien Lecornu, le nouveau premier ministre, concernant la suspension de l’arrêté ministériel sur les baisses de remises des médicaments génériques.
Pour rappel, l’ancien gouvernement avait publié un arrêté dans lequel il était prévu de baisser ces remises de 40% à 30% à compter du 1er septembre 2025, et même à 20% dès 2027. Des mesures qui auraient signifié « un recul de chiffres d’affaires de près de 20 000 € par an pour une officine de taille moyenne ». Pour se faire entendre, la profession avait entamé un mouvement de grève des gardes, pour les dimanches et jours fériés dès le 1er juillet dernier.
Dans l’attente de la publication de l’arrêté de suspension au JO
Les dernières annonces de Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre, ont, semble-t-il, convaincu les principaux syndicaux, même si plusieurs points restent toujours en discussion : « Ce qui est moins bien, c’est la baisse des prix des médicaments, actée ces derniers jours par le CEPS (Comité économique des produits de santé). Mais, si le Gouvernement tient ses engagements, nous devrions suspendre cette grève des gardes dès ce mardi soir. Pour le moment, c’est encore le flou total. On attend les actes après les paroles », explique Sandrine Leandri. L'arrêté ministériel actant la suspension de la baisse des remises pour trois mois, devrait être publié lors des prochaines heures au Journal Officiel.
D’autre part, le Premier ministre a également promis le "renforcement" de l'offre de soin de proximité "grâce à l’accompagnement de missions de santé publique dans 900 pharmacies rurales et plus globalement dans les territoires fragiles". Matignon précise que la mise en œuvre de cet accord "fera l'objet d'un suivi régulier".
Les dernières annonces de Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre, ont, semble-t-il, convaincu les principaux syndicaux, même si plusieurs points restent toujours en discussion : « Ce qui est moins bien, c’est la baisse des prix des médicaments, actée ces derniers jours par le CEPS (Comité économique des produits de santé). Mais, si le Gouvernement tient ses engagements, nous devrions suspendre cette grève des gardes dès ce mardi soir. Pour le moment, c’est encore le flou total. On attend les actes après les paroles », explique Sandrine Leandri. L'arrêté ministériel actant la suspension de la baisse des remises pour trois mois, devrait être publié lors des prochaines heures au Journal Officiel.
D’autre part, le Premier ministre a également promis le "renforcement" de l'offre de soin de proximité "grâce à l’accompagnement de missions de santé publique dans 900 pharmacies rurales et plus globalement dans les territoires fragiles". Matignon précise que la mise en œuvre de cet accord "fera l'objet d'un suivi régulier".
-
Bastia - Un pôle d’appui à la scolarité au collège de Montesoro pour prévenir les décrochages
-
Langoustes : la pêche professionnelle interdite en Corse du 1er octobre au 1er mars
-
Le barrage de l'Ospedale asséché, le manque d'eau inquiète dans l'Extrême-Sud
-
Les pompiers disposent d'un nouveau centre de secours, à Pianottoli
-
Corte - Décès subit de Laurent Ghionga, premier prieur de la Cunfraterna di San Teofalu