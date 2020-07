Veau jeté vivant dans le vide : l’auteur présumé jugé ce jeudi en comparution immédiate

L’association Stéphane Lamart a décidé de déposer plainte pour acte de cruauté et sévices graves. Elle s’est également constituée partie civile. Le prévenu risque jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.



La fondation 30 millions d'amis dépose plainte

Ayant pris connaissance de cette vidéo, la fondation 30 millions d'amis a décidé de déposer plainte pour acte de cruauté et sévices graves sur un animal.