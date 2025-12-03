Valle-di-Campoloro – Collision frontale entre trois véhicules, trois blessés dont deux blessés graves
La rédaction le Mardi 2 Décembre 2025 à 19:01
Un grave accident de la circulation s’est produit ce marfi en fin d’après-midi sur la RT10, à Valle-di-Campoloro. Trois véhicules légers ont été impliqués dans une collision frontale avec une forte cinétique.Le bilan provisoire fait état de deux victimes en urgence absolue et d’une blessée plus légèrement touchée. Les opérations de désincarcération sont toujours en cours. La RT10 est totalement coupée à la circulation dans les deux sens.
Un important dispositif de secours a été déployé par le SIS 2B : 1 chef de groupe, 3 ambulances, 2 véhicules de désincarcération, 1 véhicule médicalisé et Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile, soit au total, 27 sapeurs-pompiers.
Plus d'infos à venir.