CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Stella Tagliati 03/12/2025 Marie-Hélène Lecenne quitte l’ARS de Corse, Christelle Boucher-Dubos lui succède 02/12/2025 Grève des bus de Muvistrada : la CAPA réagit et condamne 02/12/2025 La fromagerie Pierucci lance sa raclette corse Santa Giulietta 02/12/2025

Valle-di-Campoloro – Collision frontale entre trois véhicules, trois blessés dont deux blessés graves


La rédaction le Mardi 2 Décembre 2025 à 19:01

Un grave accident de la circulation s’est produit ce marfi en fin d’après-midi sur la RT10, à Valle-di-Campoloro. Trois véhicules légers ont été impliqués dans une collision frontale avec une forte cinétique.Le bilan provisoire fait état de deux victimes en urgence absolue et d’une blessée plus légèrement touchée. Les opérations de désincarcération sont toujours en cours. La RT10 est totalement coupée à la circulation dans les deux sens.
Un important dispositif de secours a été déployé par le SIS 2B : 1 chef de groupe, 3 ambulances, 2 véhicules de désincarcération, 1 véhicule médicalisé et Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile, soit au total, 27 sapeurs-pompiers.
Plus d'infos à venir.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos