Valérie Pécresse : « En Corse, il faut sortir des revendications un peu abstraites et rentrer dans le ‘Faire’ »

Je pense qu’aujourd’hui la droite doit gagner cette élection présidentielle, parce que nos solutions sont celles que le pays attend. Il faut remettre de l’ordre et redonner de l’espoir. Il faut prendre à bras-le-corps le sujet de l’immigration, de la sécurité, de la lutte contre de la délinquance. Remettre de l’ordre, c’est aussi lutter contre l’islamisme. Je suis la présidente de la région la plus criminogène de France et je revendique d’avoir des solutions qui sont les plus efficaces. Et c’est l’un des grand échecs, d’ailleurs, du président Macron. Je pense qu’il faut un choc d’autorité. J’ai été la première à faire voter la charte de la laïcité, à lutter contre les bandes de jeunes qui sont particulièrement dangereuses… Sur ces sujets, j’ai une vraie expérience et je suis très engagée. Par ailleurs, le prochain président devra être un écologiste sincère. Si j’ai battu le président d’Europe Écologie Les Verts dans ma région, c’est parce que l’écologie des résultats, c’était moi. Je suis une écologiste qui fait. Le prochain chef de l’État devra également faire de l’éducation sa priorité numéro un, car elle est en train de baisser de niveau et si nous ne nous y mettons pas, avec un véritable projet de nation, dans dix ans, la France n’est plus la France. Enfin, la famille : on ne parle plus de politique familiale française ! François Hollande a tout détricoté. Il faut aider les femmes des classes moyennes à travailler et à avoir des enfants, il faut aider nos aînés… Dernier point, sur la défense de la ruralité : l’Ile-de-France est sans doute le premier désert médical français, c’est pourquoi les gilets jaunes se sont rebellés. La dignité de ces territoires est un enjeu majeur. Sur tous ces sujets cruciaux, d'ici 2030, si nous ne portons pas des solutions d’avenir, il n’y aura plus de pays. Je suis la seule a porter ces messages et c’est pour cela que je me suis levée. J’ai une expérience unique et je veux porter ces sujets d’avenir.