VIDEO - Noki, le premier fonctionnaire à quatre pattes de la Collectivité de Corse

« C’est le premier chien a intégrer une collectivité, à avoir su convaincre les élus de l’assemblée de ses « pouvoirs » auprès des enfants. La Corse est sans conteste l’île de la solidarité. » C’est par ses mots que Leslie Orsatti, commente le recrutement de son Noki à la Collectivité de Corse en tant que chien médiateur. - « C’est une première, c’est chez nous et c’est énorme. Merci à tous les élus c’est une avancée incroyable pour le monde du handicap. »







Noki et Leslie vivent à Ajaccio et son rôle sera d’intervenir auprès d’un public en situation de handicap au sein de l’Ime les Moulins Blancs tout en y apportant la Culture et L’art.



"C’est un petit chien d’une tolérance extrême qui reflète bien nos valeurs sur l’île comme l’empathie et la solidarité. De plus, c’est un petit chien adopté à la SPA alors qu’il n’avait tout juste que 5 semaines et qui avait été trouvé par la police municipale dans un état pitoyable" ajoute Leslie Orsatti.







VIDEO