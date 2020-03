VIDEO - Municipales en Haute-Corse : toutes les mesures pour protéger le vote du coronavirus

A la suite de l'allocution du président Emmanuel Macron, le préfet de Haute-Corse a tenu à réaffirmer, ce vendredi 13 mars, la continuité du service public en ce temps de crise sanitaire.

Pour éviter la propagation du Coronavirus, tous les services de gendarmerie et de police sont mobilisés pour faciliter le vote des personnes isolées ou vulnérables grâce aux procurations. Ainsi, en zone de gendarmerie on observe déjà une hausse de 50% des procurations par rapport au scrutin de 2014.



Pour assurer la bonne tenue des élections, la préfecture a demandé aux maires de retirer les rideaux dans les bureaux de vote et de les placer près des murs. Des marquages au sol seront également tracés pour laisser une distance de un mètre entre les personnes. Les stylos seront régulièrement désinfectés et des gels hydro alcooliques seront mis à disposition des électeurs. De nombreux messages seront affichés pour rappeler les règles de protection barrières.



Dans le but de faciliter le déroulement du scrutin, les bureaux de vote de 9 communes de Haute-Corse seront ouverts jusqu'à 19 heures contre 18h habituellement.

Seront concernées par cette prolongation : Bastia, Borgo, San Martino, Ville di Petrabugno, Brando, Sisco, Ghisonaccia, Penta di Casinca et Ventiseri. Certaines communes ont déjà fait des demandes de changement de salles pour des espaces plus grands.



Le préfet de Haute-Corse prie les électeurs, d'aller voter à des heures creuses ( entre 9h -11h et 13h-16h) pour éviter tout attroupements et risques de propagation.



Une cellule spéciale pour la continuité économique

"L'Etat ne pénalisera pas les entreprises qui auraient des retards à cause de difficultés d'approvisionnement.", rappelle François Ravier. En ce sens, la préfecture a mis en place une cellule de continuité économique le jeudi 12 mars pour répondre aux besoins des entreprises et des artisans. En 24 heures, une quarantaine de dossiers a déjà été traité. Cette cellule permet de rediriger les demandeurs vers la Direction départementale des finances publique ou vers l'URSAF. Il traite notamment des demandes d'activité partielle ou d'étalements de charges fiscales et sociales.



Une boîte mail pour répondre aux questions sur l'organisation des événements

En ce qui concerne l'organisation d'évènements, une boîte mail fonctionnelle est mise à disposition des élus et des associations pour répondre à leurs questions. Les services de la préfecture pourront ainsi, donner des réponses adaptées à chaque événement.

L'adresse mail : pref-coronavirus-evenement@hautecorse.gouv.fr