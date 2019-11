VIDEO - Manifestation des agriculteurs à Ajaccio : "nous sommes prêts à faire pression sur Bruxelles"

Il y avait des "grosses chaussures" dans le cortège de ce samedi à Ajaccio, "mais aussi des chaussures de ville et c’est ce qu’on cherche" affirme à la fin du rassemblement Joseph Colombani, président de la Chambre de l’agriculture de Haute-Corse et figure emblématique du mouvement agricole qui est désormais devenu sociétale et qui dénonce depuis des mois "l’agression sans pareil subie par l’agriculture insulaire".



Les multiples contrôles de la PAC, le retard ou la suppression de payement des aides et la non conformité des dossiers agricoles sont en train de mettre en profond danger le pastoralisme corse.



Le soutien de la population et des partis politiques, qui ont aussi appelé à participer à la manifestation de ce 9 novembre, est le signe, pour Joseph Colombani, d’une prise de conscience collective qui donne encore plus de force "aux combat et aux revendications des éleveurs".









Plusieurs centaines de consommateurs aux côtés des professionnels, des élus et des représentants syndicats agricoles des deux FDSEA et des Jeunes Agriculteurs - Mossa Paisana s'était abstenue (voir par ailleurs) - ont remonté le cours Napoléon jusqu’à la préfecture de Corse pour montrer l’unité de toute une société qui est prête à se mobiliser pour défendre ses parcours pastoraux.

Le rassemblement était aussi un acte de soutien à Jean-André Flori condamné à 5 mois de prison pour « avoir défendu l’agriculture corse ».











On sait que ce vendredi un consensus entre élus et filière agricole a permis de déterminer quatre mesures d’action en faveur des éleveurs locaux alliant aides sociales et appuis politiques, mais cela ne suffit pas pour sortir la profession de la crise. D’autres réunions de travail seront initiées dès lundi.

“Encadrés par la CdC nous irons monter jusqu’aux nouveaux commissaires européens pour leur donner une vision plus proche de la réalité et attendre que nos parcours pastoraux puissent être améliorés au niveau de la formation, pour retrouver des savoir-faire et aussi trouver une complémentarité plaine-montagne » a conclu Joseph Colombani en invitant les consommateurs à jouer le jeu « consommez local, aidez les agriculteurs pour les fêtes de fin d’année… »