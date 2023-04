VIDEO - Dans les coulisses du carnaval d'Ajaccio

Dimanche, la ville d’Ajaccio deviendra multicolore sous les confettis et serpentins des petits et grands. En effet, le carnaval fera son grand retour après quelques années d’absence. « Nous sommes heureux de faire renaître le carnaval après la crise sanitaire, a souligné Christophe Mondoloni, adjoint au Maire, délégué aux festivités et animations. Cette fête est d’autant plus importante en cette période difficile d’inflation, car le carnaval rassemble l’ensemble des familles ajacciennes, peu importe la classe sociale. C’est un moment de rassemblement et de partage. Nous profitons de l’occasion pour dire à chacun qu’il est acteur de ce carnaval et que nous invitons commerçants, mais également habitants du cœur de ville à décorer vitrines et balcons afin de rendre cette célébration impériale. »



En coulisse, le carnavalier Cédric Pignataro explique son métier :