VIDÉO : Crues, inondations, éboulements. Prudence, la situation risque d’évoluer défavorablement

Maria Bettina Colonna le Samedi 21 Décembre 2019 à 09:49

Toutes ces images font le tour des reseaux sociaux depuis ce matin : la Gravona, le Rizzanese et d'autres fleuves de l'ile en crue.

Des rues d'Ajaccio inondées suite aux intempéries de la nuit dernière qui ont saturé les cours d'eau.

La Préfecture de annonce que "suite à l'alerte orange en Corse du Sud", les cours d’eau réagissent très violemment. Des bloquages apparaissent sur le réseau routier. Il est fortement déconseiller de circuler et se déplacer. La situation risque d’évoluer défavorablement." En effet un nouvel épisode méditerranéen est prévu ce samedi



En Corse, Météo-France a relevé à 20 heures, 15 à 50 mm de pluie, localement 50 à 70 mm sur le relief. La région bastiaise et la côte orientale ont été moins touchées que le sud de l'ile.



Soyez prudents.

