VIDEO - Ajaccio : Voiture en feu au Loretto


La rédaction le Jeudi 13 Novembre 2025 à 19:45

Une voiture a pris feu jeudi soir au pied de la résidence Savreux, dans le quartier du Loretto à Ajaccio. L’origine du sinistre reste indéterminée. Les pompiers, rapidement dépêchés sur place, ont éteint l’incendie et tenté de préserver le véhicule, gravement endommagé. Aucune victime n’a été signalée. Les causes du feu restent à établir.








