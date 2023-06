VIDEO. ACA-OM : Heurts entre supporteurs en centre-ville

Po ur cette 38e et dernière journée de Ligue 1, 600 à 700 supporteurs marseillais ont manifesté leur intention de venir assister à ce match selon la préfecture de Corse-du-Sud . Même si cette rencontre n'a pas d'enjeu sportif, l'Olympique de Marseille étant assuré de la troisième place et l'ACA (19e) de jouer en L2 la saison prochaine, "la concomitance de deux événements, la traditionnelle fête des pêcheurs et ce match OM-ACA", ainsi que la durée de la présence des supporteurs marseillais en ville, sont les "enjeux à prendre en compte en terme de sécurité publique" , a indiqué ce vendredi le coordonnateur de sécurité de Corse, Michel Tournaire. "Un arrêté préfectoral a été pris sur les fumigènes et les engins pyrotechniques et tout engin qui peut devenir une arme par destination " et celui-ci permet "des contrôles qui seront importants aux arrivées à Ajaccio des différents bateaux en provenance de Marseille et Toulon et des différents avions" , a-t-il précisé.



Des "patrouilles mobiles" seront également présentes en centre-ville, a-t-il ajouté, annonçant " une présence maximum des forces de sécurité avec l'ensemble des forces mobiles de Corse mobilisées".