VIDEO - ‪Opération interministérielle vacances : tout est sous contrôle à Lisula

Rédigé par Maria-Serena Volpei-Aliotti le Mardi 30 Juillet 2019 à 21:29

Ce mardi 30 juillet à Lisula, une Opération ‪Interministérielle Vacances, OIV, ‬s'est déroulée sur le port en présence de Florent Farge, Sous-Préfet de Calvi, Conca d'Oru et de nombreux services.

‪Du 3 juin au 15 septembre‬, comme chaque année, sont organisés par les pouvoirs publics de contrôles renforcés pour les activités touristiques. Des opérations qui ont pour but de d'assurer une sécurité rigoureuse pour de nombreuses prestations, notamment la sécurité sanitaire de l'alimentation, les contrôles d'hygiène en restauration, de la bonne information du consommateur, la sécurité des activités nautiques, faites par la direction départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, la DIRECCTE, les douanes, les affaires maritimes, la police, la gendarmerie, l’ARS.





