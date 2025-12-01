Urban Trail de Calcatoghju : près de 200 participants pour une première édition attendue

À la veille du départ, l’effervescence gagne Calcatoghju. Ce samedi 22 novembre, le village surplombant le golfe d’Ajaccio s’apprête à accueillir 200 participants, répartis entre la marche solidaire et la course phare de la journée : le premier Urban Trail, qui affiche complet depuis plusieurs jours. « L’événement est le fruit d’une collaboration rare et exemplaire entre la Mairie, l’Amicale I Spinghifochi di Casaglionu, les associations Cin’Arte, Autour de la Paroisse, et bien sûr Inseme, bénéficiaire de l’intégralité des fonds récoltés » détaille Vincent Mondiegt, conseiller municipal au sein du village de la Cinarca.



Un parcours court mais exigeant autour du village

Le trail de 9 km – dont le départ sera donné à 16 heures, et non 17 heures comme initialement annoncé – propose un tracé exigeant, avec 460 mètres de dénivelé positif. Sans dévoiler les passages les plus techniques, les organisateurs décrivent un parcours « autour du village, alternant ruelles, sentiers, montées sèches et vues panoramiques » avec notamment un point de vue exceptionnel au-dessus du col San Bastianu. Les coureurs devront égalementaffronter une montée connue des habitants « le mur de Calcatoggio », un secteur emblématique qui mettra les cuisses à l’épreuve avec une pente de 30% durant quelques dizaines de mètres, avant une descente rapide vers le centre du village. Tous les départs et arrivées se feront au cœur de Calcatoghju, dans une ambiance annoncée comme chaleureuse et très conviviale.



Un programme riche, entre sport, solidarité et festivités

L’après-midi commencera dès 15h avec la course des enfants, suivie à 15h30 de la Marche Solidaire (3 km), encore ouverte aux inscriptions. À 19h, le groupe Amicizia prendra le relais pour un concert qui ouvrira une soirée conviviale autour d’un repas corse. Là encore, les recettes serviront à soutenir l’association Inseme, très engagée auprès des familles contraintes de se rendre sur le continent pour raisons médicales. Si le trail est complet, les équipes recherchent également des bénévoles afin d’assurer le bon déroulement des courses et des animations.



Contact :

Vincent Mondiegt : 06 23 13 39 96

