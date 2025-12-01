Université de Corse : la MSA à la rencontre des étudiantes pour parler prévention

La Mutualité Sociale Agricole a organisé une action à l’Université de Corse sur le thème « La santé au féminin » dédiée aux jeunes femmes. Une action réalisée conjointement avec le service de la médecine préventive de l’Université de Corse et avec donc le médecin conseil le Docteur Lambicchi, de manière à mieux cibler les besoins. « Nous lui avons proposer de mettre en place cette action en ciblant trois thématiques principales à savoir la santé mentale, l’alimentation et la santé sexuelle. Pour cela nous avons fait intervenir trois professionnels de santé c’est à dire une sage-femme, une psychologue et une diététicienne », a détaillé le Dr Carole Bertrand-Finance, médecin conseil auprès de la MSA.





L’objectif de cette action était de donner aux étudiantes des astuces de préparation de repas équilibrés avec peu de moyens financiers. Santé sexuelle et santé mentale ont également été abordées en insistant sur les moyens de contraception, les maladies sexuellement transmissibles, tandis que la psychologue s’est penchée sur la santé mentale au cas ou elles auraient des difficultés dans leurs études en raison de la précarité, par exemple. « Nous avons également parlé de vaccination ou encore de cancer. Nous avons mis en place, par exemple, un atelier pour évoquer avec elles le cancer du sein et les méthodes préventives pour lutter contre cette maladie. Une trentaine d’étudiantes ont participé à cette action et il y a eu beaucoup d’échanges et beaucoup de questions ».







Les responsables de la MSA ont pu constater que la précarité étudiante est particulièrement forte sur le campus cortenais cette année et la diététicienne invitée par la MSA en a donc profité pour distiller quelques astuces quant à la confection de repas en achetant des produits peu couteux « de manière à optimiser au maximum son budget tout en préparant des repas équilibrés. Des astuces que les étudiantes ont trouvé particulièrement intéressantes. Nous nous sommes aperçues effectivement que dans le public il y avait beaucoup d’étudiantes en situation de précarité et qui se rendaient régulièrement dans les locaux de l’épicerie solidaire de l’Université de Corse créée par l’association « Aiutu Studientinu ». Les difficultés à bien manger génèrent du stress qui se reporte naturellement sur les études comme nous l’ont expliqué certaines d’entre elles qui ont évoqué une certaine souffrance mentale. Nous avons donc tenté de les rassurer avec les diverses astuces. A l’issue de cette réunion nous leur avons laissé nos numéros de téléphone de manière à ce qu’elles n’hésitent pas à nous contacter ».

Le Dr Bertrand-Finance a jugé cette action très importante car les jeunes ont besoin de se « sentir soutenues car souvent elles n’osent pas se rendre à la médecin préventive. Aller sur le terrain est très efficaces. Nous avons d’ailleurs mené d’autres actions de ce type au lycée de Sartène par exemple ».





Cette action a également permis à la MSA de remettre aux étudiantes présentes des paniers repas concoctés avec les agriculteurs. Des paniers composés de fruits et légumes et de divers produits comme du miel ou encore de la confiture. Pour sa part l’Université de Corse leur a fourni des kits d’hygiène.

« L’idée pour a MSA est de se rendre dans des zones rurales pour nous adresser à tous et pour l’Université nous avons souhaité rencontrer les étudiantes pour cette opération appelé la santé au féminin. Nous savons qu’il existe une certaine précarité au niveau des étudiants et nous avons fait appel à nos exploitants agricoles pour constituer des paniers repas de fruits et légumes et de produits secs pour les offrir aux étudiantes », a conclu Elsa Florentin, responsable de la MSA.

Une opération à renouveler certainement dans les semaines et mois à venir…

