Une saison feux de forêts de tous les dangers pour les pompiers corses

Elle débute généralement entre début et mi-juillet et est lancée par l’officialisation des dispositifs départementaux de la saison feux de forêts dans lesquels les préfets présentent les forces en présence. Une saison qui semble de plus en plus précoce. « Elle s’étale, favorisée par des périodes de sécheresses plus longues, plus dures et des températures qui grimpent toujours plus », constate Thierry Nutti.



Sur le terrain, le constat est identique. « On est dans le jus dès maintenant. La saison est de plus en plus précoce », confie un pompier. Les feux de la semaine passée font office de référence car dans les faits, la pression incendiaire semble moins importante cette année. « Entre le 1er janvier et la mi-juin 2021 nous avons comptabilisé 463 feux de végétations. C’est 100 de plus que cette année », précise Thierry Nutti. Mais le vrai problème se trouve dans la taille des feux à cette période, alors que les renforts du continent ne sont pas encore arrivés dans le cadre du dispositif préfectoral.