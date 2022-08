Une première « Journée magique » très réussie à Borgo

Enfants, parents et grands-parents étaient venus nombreux à cette manifestation intergénération donc organisée par Audrey Bouvier , ambassadrice pour la Haute-Corse de « MMM », Mes Moments Magiques. « Mon premier objectif était de rassembler des personnes, des familles, créer du lien. Et je suis très satisfaite de cette 1édition » souligne Audrey Bouvier qui est aussi animatrice d’ateliers philo dans les écoles primaires, praticienne et enseignante REIKI, une méthode, une technique énergétique naturelle d'harmonisation et de bien-être.Ce dimanche se sont succédés ateliers créatifs pour les enfants, massage ayurvédique, yoga Kundalini, ergothérapie, motricité, initiation bol tibétain, maquillage pour enfants, ateliers cocottes magiques et mandala, ateliers dessins sur galets … Cette journée très réussie trouvera des prolongements à partir de septembre avec chaque semaine des «Moments Magiques» sur de nombreux thèmes.