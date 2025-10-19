Une nouvelle vie pour les clémentines corses écartées du frais

Les fruits non calibrés ne finiront plus à la benne ! Coopérative U, l’Atelier Corse Fruits et Légumes et LSDH viennent de nouer un partenariat inédit pour valoriser les écarts de tri de la filière clémentine de Corse. Jusqu’ici écartés de la vente en frais, ces fruits seront désormais transformés en jus, sur place, avant d’être commercialisés dans les différentes enseignes U. Un partenariat qui est le fruit d’une rencontre il y a un an entre les équipes de la Coopérative et Jean-Dominique Valentini, directeur de l’Atelier Corse. « On s'est rendu compte qu'il travaillait avec l'organisation de producteurs Terres d'Agrumes et que jusqu'à présent, les écarts de tri n'étaient pas valorisés, et c'est grâce à l'Atelier Corse qui a créé une filière de transformation de jus que ces écarts de tri sont désormais valorisés. Pour nous, ça avait complètement du sens d'inscrire un partenariat filière pour ces produits, et c'est comme ça qu'il est né », explique Noémie Cantrelle de Coopérative U.





Ensemble, les partenaires ont mis en place un système « gagnant-gagnant » : les fruits sont transformés localement et les producteurs ont un débouché assuré. « On a eu de la chance et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, d'avoir des gens passionnés, humains autour de la table avec la volonté de construire des alternatives solides, durables, régénératives et équitables sur le territoire français », précise Jean-Dominique Valentini. « Ça nous permet quand même de sécuriser nos approvisionnements pour les agriculteurs, ça leur donne de la visibilité, mais ça nous permet aussi de sécuriser les volumes et c'est un engagement fort envers le milieu agricole et un engagement fort aussi envers ces transformateurs. La relation existait avant et ce partenariat a formalisé de façon un petit peu officielle, et ça nous permet aussi d'en parler auprès du consommateur », poursuit Noémie Cantrelle.





Un premier pas vers une filière plus durable





Au-delà de la valorisation immédiate des écarts de tri, ce partenariat marque les prémices d’une démarche plus large et ambitieuse. « C'est un partenariat engageant mais ce qu'on voit plus encore que simplement le fait de garantir à la filière des volumes ou à garantir l'écoulement de certains volumes, c'est ce qu'on va pouvoir construire à partir de là », précise Jean-Dominique Valentini. « Aujourd'hui on réfléchit déjà à un nouveau produit en jus aussi d'agrumes, et peut-être demain travailler aussi sur d'autres co-produits de la filière pour des applications autres que le segment du jus, pourquoi pas dans les sauces, dans les gâteaux ou dans les assaisonnements. On est vraiment sur une volonté de dire qu’on peut encore aller plus loin, c'est un premier pas. »



Noémie Cantrelle insiste également sur cette approche « holistique » : « La filière permet de partir d'une matière première et d'avoir une vision holistique de comment on peut la valoriser, pas forcément uniquement dans le rayon du jus, mais aussi dans d'autres rayons, en prenant du recul pour développer au maximum la filière clémentine. Par exemple, on utilise des clémentines de nos producteurs dans des yaourts ou dans des glaces. »



Pour elle, cette démarche collective est essentielle. « On part du principe qu'on est tous dans le même bateau, on travaille tous main dans la main. On joue un rôle pour démocratiser ces démarches qu'il y a auprès des consommateurs mais tous nos partenaires ont aussi un rôle indispensable dans la filière. » Un avis partagé par Jean-Dominique Valentini. « Avoir des partenaires comme la Coopérative U est engageant pour nous parce que ça nous permet de construire la souveraineté alimentaire française, l'industrialisation de notre territoire et nous donner un élan pour cette transition écologique que tout le monde veut, et c'est vraiment des éléments qui sont fondamentaux dans notre vision et dans notre construction de l'économie de demain. »

