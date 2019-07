Une nouvelle représentation ce samedi soir du spectacle Balagn’acro 2019

Des lumières, des lasers, des couleurs, des artistes au talent immense, des gymnastes amateurs et professionnels : tout était réuni vendredi soir au complexe sportif Calvi - Balagne pour que ce spectacle Balagn’acro 2019 organisé par l'Association Gymnique de Balagne et sa talentueuse Isabelle Gatti-Dubus pour que la soirée connaisse un immense succès auprès d'un public tout à la joie d'être à pareille fête.Un spectacle grandiose mis en scène avec l'association Trévoux Gym Spectacle qui s'est distinguée dans l'émission télé de M6 "La France a un incroyable talent" ou encore aux championnats d'Europe de Gym acrobatique.A l'affixhe ?Deux représentants des fameux "Yamakasi" Damien et Loïc, l'éqauipe de gym de Monaco, qui a participé aux JO de Rio, les jeunes gymnastes d'Aix-en-Provence, l'équipe régionale Corse...Ceux qui n'ont pu assister vendredi soir à la première auront une ultime chance de se rattraper ce samedi à partir de 21 heures pour une ultime représentation.Buvette, possibilité de restauration rapide sur place.