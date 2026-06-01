Une enquête ouverte après l'agression d'un gendarme hors service à Propriano

Le parquet d’Ajaccio a ouvert une enquête pour « violences aggravées, menaces et outrages » après l’agression d’un gendarme hors service à Propriano dans la soirée du 30 mai. Huit personnes sont actuellement en garde à vue



Une enquête a été ouverte par le parquet d’Ajaccio pour « violences aggravées, menaces et outrages » après l’agression d’un gendarme hors service à Propriano dans la soirée du 30 mai, a indiqué le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, confirmant une information révélée par Corse Matin.



« L’enquête est en cours et diligentée par la BR de Sartène », a ajouté le procureur.



Afin de tenter d’éclaircir les circonstances de l’agression, huit personnes ont été placées en garde à vue. Des auditions qui sont toujours en cours ce jeudi, a précisé Nicolas Septe.