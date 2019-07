Une convention de mécénat pour la réhabilitation de logements sociaux a été signée entre la Fondation du Crédit Agricole et l’OPH

En présence de Jean-Pierre Guillou, Directeur général du Crédit Agricole de Corse, Fabiana Giovannini, Présidente de l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse, Annie Albertine, Directrice Générale de l’OPH2C, Isabelle Poggi, Déléguée générale de A Fundazione, Pascal Luigi, Directeur Général Adjoint du Crédit Agricole, a remis un chèque de 40 000 € à l’Office de l’habitat.



«Ce soutien financier alloué par notre fondation va permettre de remettre en état trois logements sur Bastia et en zone rurale, à ce jour fermés à la location pour nécessité de travaux importants » explique Pascal Luiggi. « A Fundazione a décidé d’apporter son soutien aux Offices Publics de l’Habitat pour réhabiliter d’ici la fin de l’année 13 logements fermés à la location en raison de travaux de remise en état non effectués.



Le soutien de A Fundazione pour les deux OPH s’élève à 80 000€ dont 15 000€ issus de la générosité des salariés de notre Caisse Régionale dans le cadre de l’opération « Tous solidaires avec notre territoire » qui a généré plus de 100 000€ de dons individuels pour 6 associations œuvrant sur notre territoire. Cette contribution illustre l’attachement du Crédit Agricole aux problématiques sociales de notre île et particulièrement à la question de l’accès au logement et la lutte contre la précarité. Ces fonds vont permettre de remettre en état 3 logements gérés par l’OPH2C sur la région de Bastia et 10 sur l’OPH de la CAPA en territoire ajaccien » ajoute P.Luiggi.



« Les deux offices de Haute Corse et de Corse du Sud possèdent près de 6000 logements et foyers en gestion, ce parc est insuffisant pour répondre aux besoins qui sont importants, la réhabilitation des logements existants est donc cruciale pour satisfaire de nouvelles demandes » souligne de son coté Fabianna Giovannini, Présidente de l’OPH2C.



« Grâce à cette réhabilitation des familles nécessiteuses en attente de logement social pourront bénéficier d’un appartement dans les prochains mois. Il faut souligner que notre est dans une situation de grande précarité. Un habitant sur 5 vit avec moins de 970 € mensuels, c’est donc près de 20% de la population qui est touché et 80% de la population est éligible à un logement sociale ».



Aujourd’hui 6400 personnes sont en demande de logement, inscrites au fichier national des bailleurs. « Du fait de politiques gouvernementales peu incitatives, l’offre en logement social est en forte baisse dans l’île. Il est donc important de pouvoir aussi travailler sur les stocks de logements vacants » ajoute F.Giovannini.



A l’heure actuelle l’OPH2C, de par ses difficultés de gestion passée, accuse une forte vacance. Certains logements ne sont pas immédiatement livrables du fait de l’état dégradé laissé par les locataires, avec un coût trop élevé de remise en état pour l’Office. «Dans le jargon interne on appelle ces logements des grottes. Leur remise en état retardée pèse sur nos résultats et les finances de la structure. D’où l’importance ce mécénat du Crédit Agricole qui nous permet de débloquer certaines situations. Grâce à cette convention passée, 3 logements grottes, fermés pour l’un depuis deux ans, pour les deux autres depuis 3 ans, vont pouvoir être remis en état cette année pour attribution à des familles dans le besoin » commente encore F.Giovannini.



CNI a fait le tour de ces grottes en compagnie de Fabianna Giovannini et de Pascal Luiggi