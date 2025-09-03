Une centaine de clubs et associations pour la fête du sport ce week-end à Bastia

Pour cette édition 2025 de la fête du sport, 96 associations sportives incarnant l’ensemble du dynamisme des 5 communes du territoire de la CAB (Bastia, Furiani, Ville di Pietrabugno, San Martino di Lota, Santa Maria di Lota) seront présentes sur la place Saint-Nicolas à Bastia. Sports individuels ou sports collectifs seront en vitrine, de l’athlétisme au Yoga en passant par l’aviron, la boxe, le football, la danse, les arts martiaux, la spéléo, les disciplines nautiques, les sports de nature, les sports santé…

Cette fête du sport s’ouvrira également au bien-être et au développement durable. Plusieurs directions de la CAB seront impliquées pendant ces deux jours, pour faire découvrir au public les sentiers de randonnée du territoire, mais également sensibiliser sur les mobilités douces. Un focus autour du sport santé sera aussi présenté et et enfin, une mise en valeur des pratiques écoresponsables dans les équipements sportifs.





Parrainée par Stéphanie Simonpieri

Cette fête du sport 2025 sera parrainée par Stéphanie Simonpieri. Atteinte d’un cancer métastasé, cette combattante de 56 ans s’est lancée en juin dernier sur le mythique GR20 parcourant plus de 180 km. Une performance aussi physique que symbolique menée au profit de l’association La Marie-Do. À travers cet exploit, Stéphanie Simonpieri met en avant les valeurs de courage, de dépassement de soi, d’inclusion et adresse un superbe message à la jeunesse et à l’ensemble de la population. Les animations de ce week-end se prolongeront jeudi 11 et vendredi 12 au cosec Pepito Ferretti pour une douzaine de classes d’écoles du territoire.

Grâce à sa dynamique politique sportive, la CAB est devenue en avril 2024, la 1ère intercommunalité de Corse et de France à obtenir le label Communauté Européenne du Sport décerné par l’Association des Capitales européennes du Sport).

