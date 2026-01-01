Une année après son sauvetage, un jeune homme remercie le PGHM de Borgo

Un an après l’intervention, le jeune homme a tenu à témoigner sa gratitude dans une lettre adressée « à tout le personnel qui a œuvré pour [le] sortir de cette pente enneigée dans des conditions difficiles ». Il y raconte notamment cette nuit éprouvante. « J’ai longtemps attendu, dans une position inconfortable, avec des pensées qui partaient dans tous les sens. Il y avait le bruit du vent, mes gémissements, le rotor au loin… et les mots réconfortants de mon compagnon. Et pendant que j’attendais dans ce froid lacérant, vous, vous risquiez vos vies pour sauver la mienne », écrit-il.





Il revient également sur l’arrivée des secouristes et le sentiment de réconfort que cela lui a apporté : « Dès votre arrivée, j’ai senti cette chaleur humaine et ce professionnalisme que vous portiez sur vous, transformant ce moment terrible en un instant un peu moins douloureux. » Aujourd’hui, il raconte avoir pu reprendre le ski et le ski de randonnée, mais surtout s’être engagé à son tour dans le secourisme. « La semaine prochaine, je commence la formation de secouriste afin d’obtenir mes PSE. Et peut-être que d’ici la fin de l’hiver, je serai pisteur-secouriste : un pas de plus vers le métier de mes rêves. Sans vous, rien de tout ça n’aurait été possible », souligne-t-il.





Avec cette lettre, le jeune homme tient surtout à remercier les gendarmes. « Je voulais vous dire merci. Merci de vous être dévoués à votre métier et à votre passion de la montagne pour moi, ce matin du 29 novembre 2024. Merci d’avoir été présents lors de ma convalescence. Merci pour vos conseils. Et merci au nom de toutes les victimes que vous avez sorties de situations bien plus qu'inconfortables », indique-t-il, précisant retenir de ce secours « la valeur de la vie ».





Il souligne aussi l’importance de l’engagement et de la solidarité. « Je retiendrai également l’engagement : celui que vous mettez chaque jour dans votre métier, et celui que j’aimerai, à mon tour, offrir en intégrant un jour votre unité incroyable. J’aimerais qu’au moment où quelqu’un sera en détresse, je puisse, comme vous l’avez fait pour moi, donner 100 % de ma personne pour cette victime », écrit-il avant de conclure par « Encore une fois, merci pour ce que vous avez fait pour moi. À bientôt en montagne ».



Très touchée, la gendarmerie de Corse a partagé ce vendredi sur son compte Facebook la lettre adressée au PGHM, « un témoignage sincère de gratitude et de reconnaissance, rappelant le sens de l’engagement et l’humanité qui animent au quotidien les gendarmes du secours en montagne ». De son côté, le PGHM de Borgo parle d’« un beau cadeau en ce début d’année » et « une attention qui nous touche en plein cœur ». « Au plaisir de se rencontrer à nouveau fra li monti ou ailleurs », conclut-il.

