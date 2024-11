Un jeune homme de 18 ans secouru après une chute sur le Monte Rotondo

Dans la nuit de vendredi un jeune homme de 18 ans a été secouru après une chute sur la face Nord du Monte Rotondo, à 2271 mètres d'altitude. L'alerte a été donnée à 2h30, lorsque l'adolescent, victime d’une perte de connaissance et souffrant de douleurs sévères au bassin, a nécessité une intervention d'urgence.



L'équipe du PGHM de Borgo, renforcée par une équipe médicale du Samu2B, a immédiatement été déployée pour porter secours à la victime. Cependant, des conditions météorologiques particulièrement difficiles, avec des vents violents, ont rendu l'accès par hélicoptère impossible. Après plusieurs tentatives infructueuses, les sauveteurs ont été déposés sur un éperon rocheux situé à proximité et ont dû progresser à pied, portant tout le matériel nécessaire pour assurer la prise en charge du blessé.



Vers 6h30, les conditions météorologiques se sont améliorées, offrant une « fenêtre » propice à l'évacuation par hélicoptère. Grâce à cette opportunité, la victime a pu être hélitreuillée et transportée en urgence vers l’hôpital de Bastia.