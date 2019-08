Un temps un peu plus chaud mais finalement de saison cette semaine en Corse

Mardi 27 août

Belle journée ensoleillées en bord de mer, passagèrement nuageux dans l’intérieur de l’île et en montagne dans l’après midi avec un petit risque d’averses. Les brises seront faibles à modérées. Maximales 25 à 32 degrés.

Minimales au petit jour : 14 à 22 degrés du centre vers le bord de mer.



Mercredi 28 août

Le ciel sera le plus souvent nuageux avec quelques averses y compris en bord de mer et plus particulièrement sur la partie orientale. Le vent de secteur Est à Sud-Est sera modéré dans le Cap Corse. Les brises seront faibles à modérées ailleurs. Températures maximales en légère baisse : 26 à 28 en bord de mer, 29 à 30 dans le Cortenais, 21 à 24 degrés dans les villages en altitude.



Jeudi 29 août

Prédominance d’un temps orageux sur toute l’île. Vent variable faible. Températures maximales : 21 à 28 degrés



Vendredi 30 et samedi 31 août

Le Soleil prédominera en bord de mer alors que le temps restera instable avec des averses orageuses dans l’intérieur. Brises faibles en général.

Températures maximales en hausse : 27 à 29 prés des côtes, 29 à 31 degrés dans l’intérieur, 21 à 25 dans certains villages d’altitude.



Dimanche 1er septembre

Le temps redeviendra bien capricieux avec orages et averses sur pratiquement toute l’île.

Le vent modéré, s’orientera au secteur Sud-Ouest, sur la façade occidentale et en montagne. Maximales en légère baisse.





Tendances pour la semaine du lundi 2 au dimanche 8 Septembre

Le temps devrait rester assez agréable et plutôt sec avec toujours des risques orageux dans l’intérieur de l’île et en montagne. Les températures, bien qu'en baisse, seront voisines des normales de saison.