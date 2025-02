Un rebond attendu pour l’économie insulaire après une année 2024 en demi-teinte

C’est un bilan mitigé. Ce jeudi, Jean-Luc Chaussivert, directeur régional de la Banque de France en Corse, et Laurent Fustec, directeur départemental de la Banque de France en Haute-Corse, ont présenté le bilan annuel de l’institution au sein des locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie à Bastia, devant une trentaine de personnes issues des secteurs et entreprises présents au sein du bilan.

“Le début de cette décennie a été marqué par plusieurs chocs qui se sont succédé : la pandémie de Covid, l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et plus récemment l’inflation qui a touché notre pays”, a déclaré Laurent Fustec en préambule de sa présentation. “Nous pouvons néanmoins constater que l’économie française a bien résisté en 2024, et ce malgré le contexte d’incertitude politique dans lequel nous nous trouvons. Après un pic en 2023, l'inflation continue de reculer, en ayant baissé de 2,4 % l’année dernière, et nous pensons qu’elle sera très certainement maîtrisée d’ici la fin de l’année, avec une baisse de 1,6 % prévue en 2025.”