Un pôle antimafia en Corse : le collectif Massimu-Susini soutient les propositions de la JIRS

"La JIRS vient de dénoncer l’existence en Corse d’un « banditisme » qui « revêt toutes les formes du phénomène mafieux » qui « associe les crimes de sang pour préserver une emprise sur un territoire » grâce à une « interprétation du banditisme, de l’économie et de la politique ».

Bref la JIRS reconnaît la réalité d’une mafia à l’œuvre en Corse de plus en plus structurée et face à laquelle elle avoue une certaine impuissance faute de moyens adaptés pour lutter contre elle.

La JIRS demande la création d’un pôle antimafia pour centraliser les procédures, un renforcement du statut de collaborateur de justice et la mise en place d’une cour d’assise spéciale composée de magistrats professionnels et non plus de jurés trop souvent soumis à des pressions, le collectif anti mafia Massimu Susini soutient ces propositions.

Nous rappelons que depuis sa création, notre collectif dénonce l’existence de la mafia en Corse et la nécessité de renforcer l’arsenal judiciaire notamment par la création du délit d’association mafieuse,

la confiscation obligatoire des avoirs criminels, la confiscation préventive sans condamnation pénale et la création d’un statut de collaborateur de justice sur le modèle Italien.

Nous rappelons aussi que la CDC dispose de tous les moyens pour lutter, notamment, contre la corruption dans le cadre des marchés publics qui dépendent d’elle, la spéculation immobilière et foncière.

Nous demandons aussi la suspension du plan déchets qui, en l’état, ouvre la porte à toutes les dérives possibles."