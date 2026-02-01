Un original de « I quattro libri dell’architettrura di Andrea Palladio » restauré à Bastia

« Cet ouvrage fait partie du fonds de notre bibliothèque » explique Linda Piazza directrice de la bibliothèque patrimoniale Tommaso Prela à Bastia, « C'est un des chefs-d'œuvre des traités d'architecture de la Renaissance. Un ouvrage de 1570, très, très important pour la bibliothèque et pour l'histoire de l'ensemble des architectes et de l'architecture. C'est grâce à un mécénat fort généreux de l'Association des Vieilles Maisons Françaises dont la déléguée régionale est Christine Susini que nous avons pu effectuer ces travaux ». C’est d’ailleurs la 1ère fois que des fonds sont accordés par VMF pour restaurer un ouvrage. « Notre prix régional 2025 a été attribué à l'unanimité à la collectivité de Bastia pour la restauration du traité d'architecture d'Andrea Palladio. C’est l'intérêt de cet ouvrage exceptionnel qui a guidé notre choix » souligne Christine Susini, déléguée Régionale VMF pour la Corse. « Ce livre est important en soi et par sa rareté et en rapport au legs de Tommaso Prelà » commente Linda Piazza, «Nous ne pouvons pas le rattacher directement à la ville mais a sa place importante dans une bibliothèque, on peut également dire et par rapport aussi aux liens qui rattache à l’Italie. Ce genre d’ouvrages doit rester pérenne et pouvoir être consulté d'une manière aisée et dans l'état où il était, cela était impossible ».



Quid de I quattro libri dell’architettrura di Andrea Palladio ?



L’auteur de ce livre prestigieux est Andrea di Pietro della Gondola, dit Andrea Palladio, architecte de la Renaissance italienne né à Padoue le 30 novembre 1508 et mort à Vicence le 19 août 1580. « Les Quatre Livres de l'architecture » a été édité pour la 1ère fois à Venise en 1570. L'ouvrage de plus de 400 pages comportant plus de 200 planches d'illustration (plans, coupes, élévations et détails d'éléments d'architecture..) est divisé en quatre sections dites « livres ». Dans ce traité, Andrea Palladio déroule les règles systématiques en matière de construction : Choix des matériaux, manière de construire édifices publics, tels que rues, ponts, places, règles de proportion, éléments architectoniques, manière de les disposer et de les assembler … Il traite également des temples construits par les anciens et avec des reconstitutions archéologiques des ruines de Rome. L'édition dite « Princeps » de 1570 de Domino Franceschi à Venise a été suivie de plusieurs rééditions en1581, 1601, 1616 et 1642.



Un ouvrage de 476 ans très fragile et dont la restauration a été confiée à un « ponte » de la profession : Simone Martini, diplômé de l'Institut d'art et de restauration Palazzo Spinelli de Florence. «Je suis installé à Florence où j’ai mon atelier et je fais des travaux pour les antiquaires, pour les musées, les bibliothèques, les collectionneurs, mais je me déplace souvent notamment en Corse » indique l’artiste aux doigts d’or. « Mon travail de restauration a débuté par le lavage des papiers dans l'eau chaude, puis le nettoyage des tâches et la reconstruction des lacunes avec le nouveau papier. Enfin, le travail sur la reliure et la couture. C'est un travail long et très minutieux. Mais au bout des 2 mois de travail il y a beaucoup de satisfaction ».



Le détail du travail de restauration :

• démontage de la couture

• nettoyage mécanique des cartes avec pinceau et gomme wishab

• lavage à l’eau de toutes les cartes

• Renouvellement des cartes

• Restauration avec du papier japonais et voile des petites lacunes et lacérations

• nouvelle couture, réalisée comme celle présente maintenant

• Nouvelle réalisation de dorure

• couture de nouveaux chapeaux

• remplacement de l’ancienne couverture ou remplacement par une nouvelle en cuir ou parchemin

• documentation photographique numérique des différentes phases de travail



Prochaine restauration à la bibliothèque Prelà , un ouvrage en quatre volumes, un chef-d’œuvre d'illustration botanique.

