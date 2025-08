"Un nouvel équipement pour rassembler": Saint-Florent inaugure sa salle polyvalente

“C’est un équipement attendu qui incarne l'esprit de convivialité, de rencontre et de dynamisme de notre commune.” Ce mardi, en présence de Michel Prosic, préfet de Haute-Corse, de Juliette Ponzevera, conseillère à l’Assemblée de Corse, et de Yoann Toubhans, sous-préfet de Calvi, la municipalité de Saint-Florent a inauguré sa nouvelle salle polyvalente et son aménagement extérieur. Un projet structurant pour la ville, porté par l’équipe municipale et pensé comme un véritable lieu de vie. “C’est un espace ouvert et inclusif, à l’image de ce que nous souhaitons pour notre commune. Cette salle est un outil mais c’est aussi à nous de la faire vivre et de la remplir de projets, de moments festifs, et de pratiques sportives et culturelles”, souligne Paul Costa, premier adjoint au maire.





Le nouvel équipement comprend trois salles réparties sur deux niveaux, accessibles aux associations locales pour des activités sportives, culturelles ou festives. “C’était vraiment une ruine. On a dû conserver une partie du bâtiment car on était en zone inondable, ce qui a limité les possibilités de construction. On a donc travaillé avec cette contrainte pour créer une salle principale à l’étage et deux petites salles en bas”, explique le maire Claudy Olmeta. Les deux salles situées au rez-de-chaussée sont désormais dédiées à des disciplines sportives : l’une pour la boxe, l’autre pour le judo. À l’étage, une vaste salle polyvalente a été aménagée pour accueillir les autres activités. Selon la mairie, elle peut recevoir “jusqu’à 250 personnes”.





Le montant total du projet s’élève à 1 527 875 euros, dont 497 306 euros financés par l’État et 600 000 euros par la Collectivité de Corse. “La vie quotidienne de nos concitoyens, le fait de protéger notre jeunesse d'un certain nombre de fléaux, le fait de faire en sorte que le bien vivre ensemble dans le département soit le mieux vécu possible, c’est ce qui intéresse l'action publique de l'État. C'est pourquoi on a besoin d'équipements publics, culturels et sportifs, pour accueillir correctement notre jeunesse, et pour permettre aux responsables d'associations d'avoir des infrastructures de qualité pour pouvoir accompagner les différentes pratiques”, déclare le préfet de Haute-Corse. “La salle polyvalente était très attendue par le monde associatif, sportif et culturel. Le territoire du Nebbiu est dépourvu de toute infrastructure, et un projet comme cette salle est un premier pas. Elle va être un lieu intergénérationnel et de lien social, qui permettra à notre jeunesse de s'émanciper”, ajoute la conseillère de l’Assemblée de Corse.





Un bâtiment repensé

Avant d’accueillir ce nouvel équipement, le bâtiment lui-même a dû s’adapter à de fortes contraintes techniques. Située en zone inondable, la parcelle interdisait toute reconstruction intégrale en rez-de-chaussée. “Il y a eu des contraintes liées à l'inondabilité du lieu, alors on a dû surélever le bâtiment. On a ensuite eu une bâtie qui a été démolie pour avoir une structure métallique, beaucoup plus légère que ce qu'il y avait auparavant”, détaille l’architecte Jean-Louis Vanucci. “On a aussi utilisé des panneaux isolants pour optimiser les performances acoustiques et thermiques.”





L’aménagement extérieur a, lui aussi, fait l’objet d’une attention particulière, car le terrain n’était, selon la municipalité, qu’un espace peu valorisé. “C’était un terrain vague, défraîchi, où les gens déposaient ce qu’ils voulaient : des déchets, des pneus… Ce n’était pas à la hauteur de ce qu’on attend d’une commune comme la nôtre”, confie Claudy Olmeta. La municipalité a donc profité du projet pour repenser complètement les abords de la salle. Un espace végétalisé a été aménagé, avec des arbres et des plantes méditerranéennes, dans le cadre du Fonds vert, un dispositif de l’État en faveur de la transition écologique.



Pour le préfet de Haute-Corse, ce type de réalisation incarne pleinement les nouvelles exigences de l’action publique. “La transition écologique est essentielle. Il faut que l'on accompagne la création d'équipements publics de qualité, qui intègrent cette dimension, parce que c'est aussi une valeur d'exemple pour l'ensemble de nos concitoyens. On ne peut plus se permettre d'imperméabiliser comme on le faisait auparavant. Le parking, devant cet équipement, était imperméabilisé, et on l'a désimperméabilisé pour lui permettre de respirer, et pour permettre aussi d'absorber l'eau lorsqu'elle coule. De la même manière, ce bâtiment répond aux normes actuelles, et c'est ce qu’il faut viser aujourd'hui dans nos équipements publics. On ne combat pas le réchauffement climatique simplement en montant sur la table et en disant qu'il y a un réchauffement climatique : il faut agir, et notamment en matière de transformation de nos pratiques quotidiennes en termes architecturaux.” Un engagement partagé par la municipalité : “Désormais, ce lieu est digne d’accueillir du monde. C’est un aménagement à la hauteur d’une station balnéaire”, conclut le maire de Saint-Florent.