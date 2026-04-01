Un marché de producteurs au cœur de l’aéroport de Bastia-Poretta

(Photos Gérard Baldocchi)

Fromage, miel, huiles essentielles, vin, charcuterie, châtaigne ou encore huile d’olive. Les 5 000 passagers de la cinquantaine de vols à destination de Poretta, ce vendredi 17 avril, ont trouvé un marché de producteurs à leur arrivée dans l’aérogare. La première édition de ce marché des producteurs, en plein cœur de l’aérogare, est le fruit d’un partenariat entre la Chambre d’agriculture et l'EPCI (Établissement public du commerce et de l'industrie) de Corse, et totalise une dizaine d’artisans, producteurs et agriculteurs.Objectif assumé : promouvoir les produits du terroir insulaire au plus près de la clientèle touristique. Autrement dit, directement à la sortie et à l’arrivée de l’avion. Pour ceux qui arrivent, l’occasion d’avoir un aperçu de la production insulaire : « Une vitrine qui répond à une demande multiple. Celle des touristes qui veulent de vrais produits corses et pas des “attrape-touristes”. La Chambre d’agriculture permet de sécuriser ça avec de vrais producteurs », explique Ghjuvan Matteu Susini, vice-président à la Chambre d’agriculture de Corse.Au départ, l’occasion de faire des achats de dernière minute, voire d’acheter de quoi prendre un goûter avant de remonter dans l’avion, indique Marguerite Samartini, agricultrice, éleveuse bovine et caprine, et propriétaire d’une ferme-auberge à San Lurenzu, qui a adapté ses produits à la clientèle de passage dans un aéroport : « Ça permet d’acheter de bons produits directement chez le producteur. Par exemple, pour aujourd’hui, j’ai préparé des planches avec un assortiment de charcuterie. »Ce marché a évidemment aussi un intérêt économique : « Ça permet, en une journée très courte, de voir un nombre important de touristes. Il n’y a pas d’autre endroit adapté qui nous apporte ce genre de situation. Il est important d’y être », argumente Ghjuvan Matteu Susini, qui plaide pour multiplier ce type d’événement, qui pour l’instant se tient sur une seule journée dans l’année, et « pourquoi pas une halle saisonnière avec des producteurs à tour de rôle ». Une idée qui satisfait également l’éleveuse bovine : « Six mois dans l’année, ça permettrait d’avoir un ou deux jours fixes, ça permettrait de pouvoir s’organiser dans nos exploitations. »Vendre des produits, mais aussi promouvoir l’agritourisme et l’œnotourisme : « Il y a aussi un stand “Bienvenue à la ferme”, qui est la marque que nous développons autour de l’agritourisme. On est en contact direct avec le producteur », précise Marguerite Samartini, avec des propositions de prestations en direct comme : « faire une visite à la ferme avec un repas, qu’ils peuvent rajouter dans leur séjour ».Du côté de l’aéroport, Pierre-François Novella, son directeur auprès duquel se tenait Jean Dominici, premier vice président de l'EPCI de Corse, se satisfait de la présence de ce marché de producteurs, qu’il souhaite voir plus souvent dans son aérogare : « L’idée, c’est de faire découvrir des produits et de montrer que l’aéroport est aussi un lieu de vie, et ça le met en valeur. »