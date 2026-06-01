CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Yves Caraffa, patron de la pilotine au port de Bastia 10/06/2026 GR20 : quatre randonneurs, dont un gravement blessé, secourus à la pointe des Éboulis 05/06/2026 À Ajaccio et Bastia, des appels à rassemblement après le meurtre de la petite Lyhanna 05/06/2026 Bastia - Le festival « Les arts et les sports s’en mêlent » revient ce samedi à Paese Novu 05/06/2026

A màghjina - U Vechju Portu, core di Bastia


le Samedi 6 Juin 2026 à 07:25

Entre les façades colorées du Vieux-Port et les reflets paisibles des embarcations sur l’eau, Bastia dévoile l’un de ses plus beaux visages. Dominée par l’église Saint-Jean-Baptiste et sublimée par un ciel traversé de fins nuages, la marine bastiaise offre un tableau où patrimoine, mer et lumière méditerranéenne se répondent avec harmonie.
Si, comme Sabrina Mariani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos