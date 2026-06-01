A màghjina - U Vechju Portu, core di Bastia
Entre les façades colorées du Vieux-Port et les reflets paisibles des embarcations sur l’eau, Bastia dévoile l’un de ses plus beaux visages. Dominée par l’église Saint-Jean-Baptiste et sublimée par un ciel traversé de fins nuages, la marine bastiaise offre un tableau où patrimoine, mer et lumière méditerranéenne se répondent avec harmonie.
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