Un incendie aux portes de Marseille entraîne la fermeture de l'aéroport

En raison de la proximité de l'incendie, dont les fumées portées par le vent recouvraient Marseille, dégageant une odeur âcre, l'aéroport de Marseille-Provence - 4e aéroport français après Roissy, Orly et Nice - a été fermé peu après midi, entraînant le déroutage d'au moins dix vols vers des aéroports de la région et l'annulation d'au moins trois autres, selon un porte-parole de l'aéroport.





"Les conditions sont défavorables sur le terrain, la vitesse de propagation du feu", qui a déjà parcouru 30 hectares, "est très rapide", ont indiqué les pompiers des Bouches-du-Rhône, dont 168 personnels sont mobilisés sur le terrain, avec l'appui de sept avions (cinq Canadair et deux Dash), trois hélicoptères (dont un Puma) et 68 engins terrestres.





"Sous l'effet du mistral, le feu se dirige vers les quartiers sud des Pennes-Mirabeau" et vers les quartiers nord de Marseille, ont précisé les pompiers des Bouches-du-Rhône, appuyés par les sapeurs-pompiers de Marseille, en soulignant que le sinistre, déclenché peu avant 11h00, a pour origine un feu de véhicule.

"Les choses sont loin d'être maîtrisées", a reconnu auprès de l'AFP le maire des Pennes-Mirabeau, Michel Amiel, en précisant que deux lotissements, Littoral 1 et 2, ont été évacués dans le quartier du Jas de Rhodes, face aux flammes "qui s'approchaient".

Un Ehpad, la résidence "L'Oustau Mira Beü", est également menacé, a complété le maire. Mais le bâtiment est "protégé par des pompiers en stationnaire", a rassuré l'élu