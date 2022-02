Un espace France services inauguré à Penta-di-Casinca

Créer une adresse internet, accéder aux services publics en ligne, déclarer ses impôts, renouveler son permis de conduire, générer une simulation d’allocations. C’est parce qu’il est désormais impossible de se passer d’internet que la 16e antenne France services de Haute-Corse vient d’être inaugurée à Penta-di-Casinca.



Ce nouvel espace ouvert à tous, né de l’ambition d’un retour du service public au sein des territoires, a été inauguré ce mardi 8 février par le préfet de Haute-Corse, Francois Ravier, pour faciliter l’accès des citoyens aux services publics et un accompagnement au numérique.



Cette nouvelle structure, moderne et conviviale, permettra à la population de la commune et des communes environnantes d'accéder dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste.



Trois agents formés pour répondre aux besoins de la population



Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 ainsi que le samedi de 08h30 à 12h, trois agents France services ont été formés pour accueillir et accompagner les usagers dans leurs démarches du quotidien : immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services en ligne…. En complément des démarches administratives, il est également possible d’accéder à des postes informatiques en libre-service.

"Avec l’ouverture de cette nouvelle France services, en Haute-Corse, ce sont déjà 16 espaces qui ont ouvert leurs portes et permettent aux habitants de bénéficier de conseils et d’un accompagnement pour leurs démarches administratives pour un service public de proximité, plus humain et plus accessible qui se déploie au sein du territoire. Au plus près des citoyens." indique la préfecture précisant que sur les 16 structures : 11 sont d’initiatives postales, 2 sont portées par la MSA (Bus itinérant et Maison FS de Ponte Leccia), 2 sont portées par une commune (Oletta et Pietalba), et 1 est portée par la Communauté de communes de Castagniccia Casinca. Avec cette dernière et le bus itinérant de la MSA, il y a donc deux structures itinérantes pour "aller-vers" la population et les assister et les guider dans leurs démarches au quotidien.

Le maillage du territoire se poursuit et d’autres structures seront proposées à la labellisation en 2022.