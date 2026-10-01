Un épisode de gastro-entérite circule actuellement sur le GR20

Prudence pour les randonneurs qui parcourent actuellement le GR20 en ce début d’automne. Le Parc naturel régional de Corse (PNRC), l'Agence Régionale de Santé et la Préfecture de Corse alertent ce jeudi sur la circulation d'un épisode de gastro-entérite aiguë lié au norovirus sur le célèbre sentier de randonnée.



Face au risque de contamination, le Parc rappelle plusieurs gestes à adopter, à commencer par un lavage régulier des mains, notamment après être allé aux toilettes, avant de préparer les repas et avant de manger. Une attention particulière doit également être portée à l'eau consommée tout au long du parcours, le PNRC insistant sur le fait que celle-ci doit être traitée avant d'être bue, à l'aide d'un filtre portable ou de pastilles de purification, ou encore être portée à ébullition.



Les randonneurs qui présentent des symptômes sont, eux, invités à ne pas préparer les repas pour les autres jusqu'à 48 heures après leur disparition et à veiller à ne pas contaminer les personnes qui les entourent. Le Parc recommande également de consulter un professionnel de santé en cas de symptômes et de contacter le 15 en cas d'urgence.



Avant de s'engager sur le GR20, le PNRC conseille enfin aux randonneurs de prévoir une trousse à pharmacie adaptée. « Sur le GR20 comme ailleurs, les bons gestes protègent chacun… et les autres », rappelle-t-il.



