Un entrepreneur de 47 ans tué dans sa voiture à Furiani

La victime, qui avait été jugée et relaxée en septembre 2018 dans une affaire de cache d'armes remontant à 2014 dans laquelle deux hommes ont, en revanche été condamnés, a été découverte gisant au volant de son véhicule en début de matinée par un riverain.

L'alerte était aussitôt donnée.

Les premières investigations permettaient d'établir que l'homme visé était Icham Saffour, connu pour conduite sans permis et pour avoir été relaxé dans cette affaire de caches d'armes - pour laquelle il avait fait 3 mois de prison préventive - ainsi que le rappelait sur place Caroline Tharot, la procureure de la République de Bastia.





A l'heure où sur le terrain l'on procédait à la recherche de tous les éléments susceptibles d'orienter l'enquête ouverte pour assassinat confiée au service régional de police judiciaire, les questions que l'on se posait, au-delà du mode opératoire du ou des tueurs, était de savoir si l'élimination de Icham Saffour était due à ses activités professionnelles où à ses relations avec les deux hommes condamnés dans l'affaire de la cache d'armes : Jean-Angelo Guazzelli, membre présumé de "La Brise de Mer", et un autre prévenu, Christophe Andreani, condamnés respectivement à 10 ans et 8 ans de prison pour "association de malfaiteurs en vue de commettre un crime".



Icham Saffour contre lequel avait été requis 7 ans d'emprisonnement, avait été relaxé dans cette affaire.

Peu après les faits, un véhicule s'embrasait à l'échangeur des Collines de Furiani…