Un enfant de 3 ans meurt après une noyade dans une piscine privée à Porto-Vecchio

Alertés dans la soirée, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour prendre en charge la jeune victime. Malgré leurs efforts, l'enfant n'a pas pu être sauvé et son décès a été constaté à la clinique de l'Ospedale, où il avait été transporté.

Le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. Une autopsie devait être pratiquée afin de préciser les circonstances du décès. Selon les premiers éléments communiqués par les gendarmes, il s'agirait d'un accident domestique : l'enfant aurait échappé quelques instants à la vigilance de ses parents avant de tomber dans la piscine et de se noyer.

Chaque année, les noyades accidentelles font plus de 400 victimes en France. Elles constituent la deuxième cause de décès accidentel chez les enfants âgés de 1 à 4 ans, rappelle le ministère de l'Intérieur.

Les périodes estivales sont particulièrement propices à ce type d'accidents. D'après Santé publique France, 33 enfants et adolescents sont morts par noyade entre le 1er juin et le 30 septembre 2025.

Il y a quelques jours encore, deux enfants de 2 ans avaient perdu la vie dans des circonstances similaires en Charente-Maritime, l'un dans le secteur de l'Aunis et l'autre à Surgères.

Les autorités rappellent qu'un jeune enfant peut se noyer en moins de trois minutes dans moins de 20 centimètres d'eau et insistent sur la nécessité d'une surveillance permanente à proximité des piscines et des points d'eau.

